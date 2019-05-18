شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو كاميرا خفية ترصد ‘فعل غير أخلاقي لفتاة سعودية على متن الطائرة وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد ماذا فعلت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار تصرف إحدى الفتيات على متن طائرة في رحلة داخلية بالمملكة العربية السعودية غضب المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثقت كاميرا خفية لحظة كتابة الفتاة بقلم على نافذة الطائرة، لينتشر الفيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل؛ ويثير جدلا وغضبا واسعين بين المواطنين الذين طالبوا بفرض عقوبات رادعة على مثل هذه التصرفات التي وصفوها بـ”غير الأخلاقية”.

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وكتب أحد المغردين على تويتر: “عجيب أمر البشر! أجدادهم رسموا وكتبوا على الصخور والأشجار والجبال وجاء أحفادهم اليوم بعد مئات وآلاف السنين وقدّسوا تلك الآثار والنقوش بل وتقاتلوا عليها أيُّهم له وَصْلٌ بها، وجعلوها مزارات وباب رزق! واليوم تَكتُب إحداهن على نافذة الطائرة ويقرعها بالسباب بني يعرب”.

وقال آخر “أغلب الظن إن القلم حق سبورة = ينمسح. وأعتقد تكتب على نافذة الطائرة عشان تطلع بصورة مبتكرة وأعتقد فوق ذلك أنها مسحتها لكن الأخ ما كمل تصوير”.

وهاجمها مغرد غاب فقال: “غير أنها قليلة أدب لفت انتباهي وش اللي خلاها (ماذا جعلها) تكتب قرب نافذة الطائرة ووش فحواها؟”، بينما استنكر أحدهم تبرير الفعل حتى لو مسحت كتابتها قائلا “مهما كان هذي طائره لنقل الركاب.. وليست رصيف فني لهواة الرسم والابتكار