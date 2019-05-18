شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة...كميات من النفط تطفو على الأرض في محافظة "شبوة" وتكشف عن ثروة كبرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عثر مهندسون من شركة ( omv) اليوم على كميات من خام النفط طفحت من باطن الارض الى سطحها وذلك في منطقة صحراوية قريبة من حقل العقلة بمديرية عرماء شمالي محافظة شبوة .. وطبقا لتقديرات المهندسين فإن ذلك مؤشر على وجود كميات هائلة من خام النفط التي تضختزنها صحاري شبوة .. Advertisements وناشدوا الجهات المعنية بضرورة التحرك للقيام باللازم للحفاظ على هذه الموارد واستغلالها وتسخيرها في خدمة االوطن وابناءه. عدن الغد

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