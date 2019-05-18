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مشرف حوثي يضرب طبيب في مستشفى الثورة بصنعاء ويتطاير الدم من رأسه

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قالت مصادر خاصة في صنعاء إن مشرف حوثي قام بالاعتداء على طبيب في مستشفى الثورة حتى سال الدم من رأسه.

وذكرت المصادر أن مشرف حوثي يدعى ابو كنان اتعدى بالضرب على طبيب مناوب في قسم الغسيل الكلوي بمستشفى الثورة بصنعاء.

وأدت عملية الاعتداء الى سيلان الدم من رأس الطبيب في اعتداء صارخ للمليشيا على موظفي المستشفى.

وتعاني المرافق الصحية من اعتداءات متكررة مليشيا الحوثي الارهابية منذ اربعة اعوام.

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