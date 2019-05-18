من قوت الشعب.. مليون $ سداد فاتورة إنترنت تدفعها منظمة "WFP" للحوثيين

تداول ناشطون وثيقة تظهر فساد المنظمات الدولية في اليمن ومتاجرتها بـالأزمة اليمنية وأظهرت الوثيقة أن برنامج الأغذية العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة سدد ما يقارب 1.2مليون دولار مقابل انترنت في عام واحد ما يعادل 636 مليون ريال.

واعتبر ناشطون هذا المبلغ يمثل واحدة من وسائل الدعم التي تقدمها الأمم المتحدة لمليشيا الحوثي، على حساب ملايين اليمنيين الذين يعانون من الجوع.

وأكد ناشطون أن هذه المبالغ يتم خصمها من إجمالي المساعدات المقدمة لليمنيين وتدرجه الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي ضمن ميزانيته التشغيلية لبرنامجه في اليمن ويتم استقطاعها من المنح والمساعدات التي يفترض أن تخصص لمساعدة الجوعى والنازحين.

وأشار الناشطون إلى أن هذه الوثيقة التي كشفت حجم الفساد المتبادل بين الأمم المتحدة ومليشيا الحوثي الانقلابية، كشفت في الوقت ذاته حجم العبث الذي يطال المساعدات المقدمة لليمن، مطالبين الدول المانحة وضع آلية تضبط تصريف هذه المنح والمساعدات بشكل صحيح بما يخدم الشريحة المستهدفة وليس موظفي الأمم المتحدة.