الحوثيون يهددون مصلين بالتصفية بعد الاعتداء عليهم بالضرب ومنعهم من صلاة التراويح

أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية بالاعتداء على مصليين في أحد المساجد بمديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء، ومنعتهم من أداء صلاة التراويح في المسجد، ضمن مساعيها المتواصلة في التضييق على المواطنين وتقييد الحريات الدينية.

وبينت مصادر "الخليج 365"، أن مجموعة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية قامت بالاعتداء بالضرب على المصلين في أحد المساجد بمديرية أرحب شمال صنعاء.

وأضافت" أن المليشيا الانقلابية قامت بإخراج المصلين من المسجد، بعد الاعتداء عليهم بالضرب ومنعهم من صلاة التراويح فيه.

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وأفادت المصادر أن مليشيا الحوثي الانقلابية قامت بتهديد المصلين بالتصفية الجسدية في حال عادوا لأداء صلاة التراويح في المسجد.

يذكر أن مليشيا الحوثي الانقلابية منعت منذ بداية رمضان استخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح في مساجد العاصمة، وأصدرت تعميماً من وزارة الأوقاف الخاضعة لسيطرتهم، يقضي بمنع استخدام مكبرات الصوت، كما أغلقت الكثير من المساجد.

وتواصل مليشيا الحوثي مضايقة وتهديد المواطنين الذين يرتادون المساجد لصلاة التراويح، في تكريس منها للطائفية تمزيق للنسيج الاجتماعي اليمني