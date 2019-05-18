شاهد.. إسقاط طائرة تجسس حوثية بالمهرة ومطالب للتحالف بإنشاء منظومة باتريوت

ذكرت مصادر محلية في محافظة المهرة بأن منظومة الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة بدون طيار تجسسية من أصل (إثنتين) يُعتقد أنهما تابعتان للحوثيين كانتا تحومان في سماء مدينة الغيضة رصدتهما رادارات المطار.

وفي أعقاب هذه الحادثة طالب مواطنون الأشقاء في التحالف العربي بضرورة تعزيز منظومة الدفاع الجوي بإنشاء قاعدة لصواريخ الباتريوت لحماية المحافظة من هذه التهديدات التي باتت تشكلها ظاهرة الطائرات المسيرة.

معبرين عن شكرهم لليقضة العالية من قبل قوات الأمن بالمحافظة وقوات التحالف في التعامل الفوري مع الطائرتين المعاديتين وإسقاط إحداها.

وكان المجلس المحلي بمحافظة المهرة قد طمأن المواطنين بأن الوضع تحت السيطرة ولا شي يدعو للقلق.