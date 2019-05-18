قوات الأمن في تعز تلقي القبض على قيادي رفيع في تنظيم القاعدة

قالت مصادر خاصة إن قوات الامن في محافظة تعز تمكنت من القاء القبض على مطلوب أمني لدى امريكا ودول الخليج في منطقة جبل حبشي بمحافظ تعز.

وذكرت لامصادر أن المطلوب بلال علي الوافي تم القبض عليه في جبل حبشي.

ويعتبر الوافي مصنف من داعمي الارهاب ومطلوب لدى امريكا ودول الخليج.

وكانت الخزانة الامريكية اتهمت الوافي بأنه عضو رئيسي في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وكان ضالعا في تفجير في 2012 استهدف استعراضا للجيش اليمني في ساحة السبعين في صنعاء، وقتل فيه أكثر من 80 شخصا".