جميح: إيران تدفع ثمن سياستها ليس إلا

علق الكاتب والمحلل السياسي، محمد جميح، على تصريحات لوزير خارجية إيران، جواد ظريف، عن عدم رغبة بلاده في خوض حرب.
وكتب جميح، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، أيار 18، 2019: يقول ظريف إنه لا يريد الحرب.
وتابع: هو لا يريد الحرب على بلاده، لكنه يريد حرباً لا تنتهي تشنها مليشيات بلاده ضد الدول العربية.
وأضاف جميح: الذي لا يريد الحرب لا يضع في دستور بلاده مبدأ "تصدير الثورة"، ولا يدعم مليشيات تخريبية. يقيم علاقته مع دول، لا مع جماعات.
وأشار الكاتب والمحلل السياسي جميح إلى أن طهران تدفع ثمن سياستها ليس إلا.
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