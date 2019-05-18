صعدة.. التحالف يقصف مواقع وتجمعات المليشيا في الصفراء

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، أيار 18، 2019 مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن. وقالت مصادر محلية إن مواقع وتجمعات للمليشيا في منطقة آل عمار بمديرية الصفراء، شرقي المحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف. ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي. ولفتت إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية. وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.

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