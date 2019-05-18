شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الأجهزة الأمنية في تعز تلقي القبض على احد اخطر المطلوبين دوليا "الاسم + تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجيش الوطني في مدينة تعز اليوم السبت،القاء القبض على أخطر مطلوب دولي في المحافظة وقال ناطق المحور العقيدعبدالباسط البحر في منشور على صفحته بالفيسبوك رصده"بوابتي" إن الجيش تمكن من القبض على أبو الوليد الوافي أخطر المطلوبين أمنيا ودوليا يشار الى أن أبو الوليدمن ضمن الذين صنفتهم الخزانة الامريكية كأبرز قادة الإرهاب وداعش في اليمن بوابتي يعيد نشر نص منشور ناطق محور تعز نظرا لأهميته: القاء القبض على اخطر المطلوبين امنيا بفضل الله وحده ثم بعزيمة الرجال الابطال ، تمكنت قوة خاصة من ابطال الجيش الوطني صباح اليوم بقيادة العقيد / فؤاد حسان والمقدم فهدالجعفري من القاء القبض على اخطر المطلوبين امنيا المدعو بلال الوافي الملقب " ابوالوليد " وهو من المطلوبين دوليا والمصنف على قائمة الارهاب العالمية منذ سنوات ، وذلك في احد البيوت القديمة في الريف الغربي لتعز "قرية وهر بلاد الوافي " . بعد حصارها لمدة ساعات في عملية امنية ناجحة بعد أن رفض التسليم خلالها وقاوم السلطات حتى تمكن الابطال من القبض عليه ، ومعه عدد من المقذوفات . وهناك جريح من ابطال الجيش اثناء العملية المنفذة . وكان قد تمترس بالبيت واحتجز نساء واطفال كدروع بشرية . الا ان الابطال تعاملوا مع الموقف بكل احترافية ولم تحدث اي اصابات جانبية . واقتحموا البيت وصعدوا حتى السطح والسيطرة التامة على الموقف . تحية لابطال الجيش والامن وكل الشكر والتقدير للجهود المبذولة . عقيد / عبدالباسط البحر السبت 18 / 5 / 2019 م .

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