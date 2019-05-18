شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إنهيار جديد وطارى للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية..أسعار الصرف مباشر الان من محلات الصرافة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء، عدن) اليوم السبت 18 مايو 2019م.

أسعار الصرف في صنعاء

الدولار الأمريكي: الشراء530 البيع | 536

الريال السعودي : الشراء 141 البيع| 142

أسعار الصرف في عدن

الدولار الأمريكي : Advertisements الشراء|531 البيع | 537

الريال السعودي : الشراء| 142 البيع | 143

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