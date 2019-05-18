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عاجل : إنهيار جديد وطارى للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية..أسعار الصرف مباشر الان من محلات الصرافة

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عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء، عدن) اليوم السبت 18 مايو 2019م.
أسعار الصرف في صنعاء
الدولار الأمريكي: 

الشراء530        البيع | 536
الريال السعودي : 

الشراء 141       البيع| 142
أسعار الصرف في عدن
الدولار الأمريكي : 

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الشراء|531        البيع | 537
الريال السعودي : 

الشراء| 142        البيع | 143

 

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