صحفي يقتنص بعدستة ساعة يد متحدث الحوثيين تعرف على سعرها الجنوني

تمكن الصحفي اليمني عبدالله الحرازي من اقتناص بعدسة ساعة يد المتحدث باسم الحوثيين والتي كشفها لأول مرة ونتوعيتها وسعرها الجنوني. وأظهرت الصورة نوع ساعة المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام والتي يصل قيمتها الى 11 الف دولار. علق الصحفي غمدان اليوسفي على الساعة بالقول:" عُرف عن عبدالسلام أنه أحد أكبر تجار السوق السوداء وأسس شركات صرافة ونفط.. وأضاف:" أصبح اليوم يصرف 21 ألف دولار على ساعة فقط، هذا يعني أنه (يغرف من بحر).

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