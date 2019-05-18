قائد عسكري لـ"اليمن العربي": انتصارات قعطبة تستدعي إعادة النظر في وضع جبهتي نهم وصرواح

قال قائد عسكري إن التقدم الأخير في جبهة قعطبة أمر طبيعي مادام أن هناك رغبة في تحقيق تقدم.

وأضاف، في تصريح إلى "الخليج 365"، أن النصر الأخير أكد ضعف وهشاشة المليشيا الحوثية، ونسف الصورة التي حرص البعض على تقديم الحوثيين بها.

وتابع القائد العسكري، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لأسباب أمنية: أكد التقدم الأخير في هذه الجبهة أن مشكلة المراوحة التي اتسمت بها معارك الأعوام الماضية تكمن في عدم وجود رغبة لهزيمة مليشيا الحوثي، كما هو عليه الحال أيضا في جبهات أخرى.

وأوضح: حتى لو استجمع الحوثي قواه وحاول إحراز تقدم خلال الأيام المقبلة، وتمكن من ذلك، سيخسر مجددا، وقد يتراجع إلى أبعد من النقطة التي انطلقت منها عملياته الأخيرة، لأنه يواجه، حاليا، حربا مختلفة.

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ولفت القائد العسكري إلى أن التطورات الأخيرة في جبهات شمال الضالع، يفترض أن تدفع، وبشكل ملح، إلى إعادة النظر في وضع جبهات أخرى اتسمت بطابع المراوحة ذاته، مثل جبهة نهم شرقي صنعاء، وجبهة صرواح غربي محافظة مأرب.

وبين أن العمليات العسكرية شبه متوقفة في الجبهتين المذكورتين، إلا من مناوشات متقطعة لذر الرماد على العيون ولاستمرار وصول الدعم، على حد وصفه.

وتمكنت قوات المقاومة الجنوبية، يوم الجمعة، أيار 17، 2019، من استعادت السيطرة على مناطق تقدمت إليها المليشيا في سناح بالضالع، وعلى مركز مديرية قعطبة.