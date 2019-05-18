صحيفة: جهات إرهابية تدعم الحوثية الإيرانية لاستهداف إمدادات الطاقة في المنطقة

قالت صحيفة خليجية، تحت عنوان "مع السعودية ضد الإرهاب" إنه لم يمضِ وقت قصير على العمل الإرهابي الذي استهدف سفن الشحن قبالة شواطئ دولة الإمارات، حتى جاء الحادث التخريبي الجبان الذي استهدف محطتي ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب الذي ينقل النفط السعودي، بواسطة طائرات «درون» بدون طيار مفخخة، والذي تقف وراءه ميليشيا الحوثي الإيرانية، الأمر الذي يؤكد استهداف جهات إرهابية تدعمها جهات إقليمية لإمدادات الطاقة في المنطقة وللأمن الإقليمي والدولي بشكل عام.

وأضافت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم السبت - تابعها "الخليج 365" - أن الإدانات الحادة لهذا العمل التخريبي قد توالت من العديد من الجهات الإقليمية والدولية، والتي أكدت تضامنها التام مع السعودية في مكافحة الإرهاب وتصديها الحازم للجماعات والتنظيمات الإرهابية أمنياً وعسكرياً وفكرياً، ودعمها مواقف المملكة ومبادراتها في المحافظة على الأمن القومي العربي.

وأكدت أن دولة الإمارات سارعت إلى استنكار هذا العمل الإرهابي والتخريبي، واعتبرته دليلاً جديداً على التوجهات الحوثية العدائية، والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار، مؤكدة تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة، ودعمها كافة الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدة أن أمن دولة الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.

واختتمت بالقول إن الأمر لم يعد يحتمل الصبر، ويستوجب موقفاً دولياً حازماً للتصدي للأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والممولين والذين يقفون خلفها.