طفلة يمنية تعلمت التصميم الرقمي واليابانية بجهود ذاتية.. تعرف عليها

هبه أمين "12 عاماً" تحكي قصة فريدة غزت شهرتها في مواقع التواصل الاجتماعي كمصممة جرافيكس ورسامة وكاتبة ومبرمجة، تعملت ذاتياً تقنيات لا يتقنها الكبار.

بدأت هبة تظهر موهبتها وهي لم تتجاوز الـ9 من عمرها وبعد 3 سنوات من الاجتهاد أصبحت حالة فنية نادرة بفضل موهبتها التي أثبتت حضوراً طاغياً.

وتعرف الطفلة اليمنية هبة عن نفسها، وتقول: "أنا هبة أمين محمد مهيوب المعيني، أدرس في الصف السابع الابتدائي، مصممة جرافيكس ورسامة وكاتبة ومبرمجة وأتعلم اللغة اليابانية، تعلمت التصميم من نفسي قبل ثلاث سنوات وتعلمتها من الإنترنت، أمي اشترت لي لابتوب قبل 3 سنوات، واللي حفزني أن أتعلم التصميم بعد ما كنت أحب رسومات أفلام الكارتون، وأبي يشجعني دائماً ويشتري لي الأشياء التي أحتاجها بالرسم وتعلم اللغة اليابانية".

تميزت المعيني بالرسم والتصميم الرقمي على برامج تصعب حتى على الكبار منها الاليستريتور والفوتوشوب وأفترافكت وصممت سلسلة النينجا اليمنية.

المثير في الأمر أن الطفلة تحكي السلسة بطريقتها الخاصة، والسلسلة من تأليفها وتصميمها وقراءتها.