مقتل 45 حوثيا خلال مواجهات في صرواح

قتل نحو 45 من عناصر مليشيا الحوثيين،مساء الجمعة، خلال معارك عنيفة مع الجيش الوطني بمحافظة مأرب.

وقال موقع الجيش الوطني سبتمبر نت، إن مسلحي الحوثي شنوا هجوما عنيفا على مواقع الجيش في جبل “هيلان” بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب، و تمكن الجيش من صد هجوم الحوثيين بعد اشتباكات استمرت لساعات.

وأضاف أن الجيش نصب كمينا للحوثيين أدى لمقتل 20 من مسلحي المليشيا..

لكن وكالة الأناضول نقلت عن مصدر عسكري مقتل 45 من الحوثيين،.

ويسيطر الحوثيون على مركز مديرية صرواح منذ أبريل 2015، بينما يخوض الجيش معارك متقطعة لتحرير المديرية، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات من الطرفين.