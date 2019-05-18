فنان النخبة الحضرمية "أبوبكر شملول" يهدي أغنية جديدة لأبطال الجنوب بالضالع.. فيديو

يهدي فنان النخبة الحضرمية أبوبكر شملول ، أبطال الجنوب في جبهة الضالع الجنوبية أبيات شعرية بصوته الحماسي (دخلة الضالع حرام ) ، من كلمات الشاعر : أبوعدي التهامي _أشمان أشمان الشعيب ، وألحان وغناء فنان النخبة الحضرمية أبوبكر شملول، وفقا لحضارم اليوم.

ومن تسجيل وتوزيع ومكساج استديو ألحان حضرموت ، وهندسة صوتية للمهندس أحمد إبراهيم وبير ، ومتابعة وإشراف رائد باجابر وجرافيك شريف باوزير ،وإعداد وتنسيق مازن باوزير ،وشكر خاص لرئيس تحرير حضارم اليوم الأستاذ/ إبراهيم هدبول، وحسن باسمير، وعبدالرحمن باسواد، وعوض بادكوك وعبدالله زعبل.

ومن خلال هذه الأغنية الحماسية يبصر النظر بعمل وطني وحماسي محفزا ومشجعا لأبطال الجنوب في جبهة الضالع الجنوبية التي يشرق نور نصرها على الخفافيش الحوثية.

ويعتبر هذا العمل هدية من الفنان/ أبوبكر شملول ، وموقع حضارم اليوم ورجال حضرموت البواسل لرجال الجنوب الأبطال في الضالع.

الجدير بالذكر : أن الفنان أبوبكر شملول، يعتبر صاحب الصوت النخبوي القوي، الذي زلزل وقلع عروش الإرهاب، ولهب الحماس في قلوب الجنود بأغانيه واناشيده الثورية التي صدع بها من أجل حضرموت.