صحيفة سعودية : الحوثي ينفذ التوجيهات التي تأتيه من قبل الحرس الثوري

قالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن ميليشيا الحوثي الإنقلابية التي وصفتها بـ"الإرهابية" تثبت يوماً بعد يوم أنها لا تعدو أن تكون مخلب قط للمحور الإيرانى فى جزيرة العرب، ومنفذة للأوامر والتوجيهات التي تأتيها من قبل الحرس الثوري.

وذكرت الصحيفة إن الهجوم الإرهابى على محطتى الضخ فى الدوادمى وعفيف التابعتين لشركة أرامكو السعودية من قبل الجماعة كان دليلاً لا يقبل الدحض على أنها تأتمر بأوامر نظام الملالي.

وشددت على أن كل المؤشرات تدل على أن هذا العمل الإجرامي تم تنفيذاً لأوامر الولي الفقيه، فالتوقيت الذي تم فيه يتزامن مع الحشود الأمريكية في الخليج الهادفة لتضييق الخناق على إيران، ما يجعلها تلجأ لعملية كهذه لإرباك الموقف الدولي ضدها.

ولفتت إلى أن رد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وردعه قوياً وموجعاً لوقف التمادي الحوثي في الإجرام تنفيذاً للأجندة الإيرانية.