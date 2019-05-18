أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

التفاصيل الكاملة للمعارك في جميع الجبهات خلال 24 ساعة
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الإمارات والسعودية تدعمان معلمي اليمن بـ70 مليون دولار
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موجة غبار كثيفة تجتاح مدينة سيئون تسببت في ضعف الرؤية
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