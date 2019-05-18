اخبار الخليج / اخبار اليمن

أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 26 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت الموافق 18 مايو 2019م، وهي كالتالي: 

التفاصيل الكاملة للمعارك في جميع الجبهات خلال 24 ساعة
https://www.alyamanalaraby.com/388736

الإمارات والسعودية تدعمان معلمي اليمن بـ70 مليون دولار
https://www.alyamanalaraby.com/388742

ننشر أسعار الأسمنت والحديد في عاصمة إقليم حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/388755

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/388756

قائمة بأسعار الخضروات والفواكه في العاصمة عدن
https://www.alyamanalaraby.com/388757

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في صنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/388759

تباين أسعار الخضروات والفواكه في مأرب
https://www.alyamanalaraby.com/388758

موجة غبار كثيفة تجتاح مدينة سيئون تسببت في ضعف الرؤية
https://www.alyamanalaraby.com/388762

الصحة العالمية تسلم مراكز الغسيل الكلوي بحضرموت مستلزمات طبية
https://www.alyamanalaraby.com/388763

الهلال الأحمر الإماراتي يوزع المير الرمضاني على أهالي جردان
https://www.alyamanalaraby.com/388764 

Advertisements

الإمارات تدشن مشاريع صحية في بعض مديريات ساحل حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/388766. 

مؤتمر صحفي لانتقالي حضرموت للحديث معركة الضالع. 
https://www.alyamanalaraby.com/388769

الجيش الوطني يكشف عن مواقع تجميع طائرات "الدرون" الحوثية
https://www.alyamanalaraby.com/388779

الجيش الوطني يقتل 20 حوثياً بكمين في مأرب
https://www.alyamanalaraby.com/388781

ماذا قال هاني بن بريك عن إجتماع قيادات المقاومة الجنوبية المرتقب ؟
https://www.alyamanalaraby.com/388783

عبدالرقيب فتح: إعاقة الحوثيين وصول الأدوية وراء تزايد تفشي الكوليرا 

https://www.alyamanalaraby.com/388784
  الانتقالي يعقد لقاءً تشاورياً مع نخبة من أكاديمي جامعة عدن
https://www.alyamanalaraby.com/388802

  برنامج أممي يدشن مشروع تقديم معدات للمحاكم ومكتب النائب العام بحضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/388810

رئيس الوزراء يؤكد أن المشروع الطائفي للحوثيين على وشك السقوط
https://www.alyamanalaraby.com/388811

قافلة مساعدات إماراتية لأهالي الضالع
https://www.alyamanalaraby.com/388828

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا