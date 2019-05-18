شكرا لقرائتكم خبر عن اول رد سعودي على مهاجمة السفير آل جابر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم الصحافي السعودي بدر القحطاني قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي على خلفية انتقاد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر. ووصف القحطاني طريقة الحملة على السفير آل جابر "بالبدائية"، وقال: ‏من يعتقد أن حملته الإعلامية ضد السعودية ستنجح وأنه سينال من سفيرها بهذه الطريقة البدائية.. كيف يريد إقناع نفسه والسعودية والخليج والمنطقة والمجتمع الدولي لاحقا أنه سيستطيع الإمساك بزمام أمور دولة، وأنه يستفرد بتمثيل 5 ملايين نسمة، وهو لا يستطيع حتى أن يتفاهم مع كم مغرد؟ ويشير القحطاني بشكل ضمني الى المجلس الانتقالي الجنوبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اول رد سعودي على مهاجمة السفير آل جابر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.