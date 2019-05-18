شكرا لقرائتكم خبر عن ""الخليج 365"" ينشر قائمة أولية باسماء شهداء معركة تحرير قعطبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر موقع النقابي الجنوبي قائمة بشهداء معركة #قطع_النفس الذين استشهدو في معركة تحرير قعطبة وصد هجوم المليشيات على مريس ومعارك تحرير قرى حجر 1_الشهيد عبدالرحمن محمد العنشلي – #الضالع 2_الشهيد أياد محمد عمر المعكر #الازارق 3_الشهيد نظمي محسن احمد الهاشمي- #الازارق 4_الشهيد بلال توفيق السعدي القزعي – #الشعيب 5 _الشهيد عصام محمد صالح القراعي – #الحصين 6 _الشهيد عبدالكريم علي مثنى منصر #مريس 7_الشهيد محمد صالح الغياثي #مريس 8_الشهيد عبدالعزيز قاسم صالح #الوبح Advertisements 9-الشهيد – عدنان يحيى محمد – العقله 10-الشهيد/عبدالرحمن العنشلي_شعب فاجع 11_الشهيد/صلاح صالح ويس _العبارئ 12-الشهيد/بكيل خالد احمد العبيدي _الحازة 13-الشهيد/ قاسم ناجي المحلئي _جوس الجمال هذا ما وردنا من اسماء الشهداء رحمهم الله واسكنهم فسيح جناته وبلغ عدد الجرحى بمستشفى النصر فقط 68 حالة ,

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ""الخليج 365"" ينشر قائمة أولية باسماء شهداء معركة تحرير قعطبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.