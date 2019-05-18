شكرا لقرائتكم خبر عن هذا عثر عليه الجيش الوطني بين جثث القتلى المتناثرة في شوارع مدينة قعطبة "صور +تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية اليوم الجمعة من أسر قيادي حوثي في عملية تحرير مدينة قعطبة بمحافظة الضالع. وافادت مصادر ميدانية للضالع نيوز"ان القيادي الحوثي المدعو ابو وطن (صورة) وهو قائد موقع بتار شرق مدينة قعطبة في قبضة الجيش والمقاومة الجنوبية بعد القبض عليه اثناء معارك اليوم ...

كما تم العثور على #جثة قائد المليشيات الحوثية في #قعطبة المدعوا ابو البراء المؤيد ضمن جثث المليشيات المتناثرة في شوارع المدينة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذا عثر عليه الجيش الوطني بين جثث القتلى المتناثرة في شوارع مدينة قعطبة "صور +تفاصيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.