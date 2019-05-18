رئيس الوزراء يؤكد أن المشروع الطائفي للحوثيين على وشك السقوط

بارك رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الانتصارات البطولية الحاسمة التي حققها الجيش الوطني والمقاومة بإسناد كامل من تحالف دعم الشرعية في اليمن، في جبهات الضالع، والتي تكللت بدحر مليشيا الحوثي الانقلابية من مدينة قعطبة والمناطق المجاورة لها واستمرار تضييق الخناق عليها حتى تحرير جميع اراضي الوطن من مشروعها الطائفي المدعوم ايرانيا.

وحيا رئيس الوزراء عاليا، خلال اتصال هاتفي اجراه مساء اليوم، بقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن، كل ما يسطره ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من بطولات وتضحيات خالدة، في مواجهة الانقلاب الوحشي الدموي لمليشيا الحوثي الذي بات على وشك السقوط .. مؤكدا ان التاريخ سيكتب باحرف من نور تضحيات أولئك الابطال الميامين الذين وقفوا بشجاعة واستبسال للدفاع عن الشرعية الدستورية والنظام الجمهوري وحاضر ومستقبل الوطن واجهاض مشروع الانقلابيين وداعميهم الهادف الى النيل من أمن واستقرار دول الجوار في الخليج والمنطقة العربية والعالم.

وحمل الدكتور معين عبدالملك، قائد المنطقة العسكرية الرابعة، نقل تحياته وتقديره لجميع الابطال الميامين من قادة وضباط وصف ومقاومة شعبية، الذين يرسمون بدمائهم وتضحياتهم الجسيمة حاضر ومستقبل اليمن .. مثمنا الدور والاسناد اللوجستي الكامل من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة .

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على أن الحكومة وتحت قيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وبدعم من التحالف العربي ماضية ومعها ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وكل ابناء الوطن بعزيمة وثبات نحو النصر الكامل واجتثاث اخطر وأسوأ انقلاب دموي طائفي في تاريخ اليمن الحديث.

وقدم قائد المنطقة العسكرية الرابعة لرئيس الوزراء خلال الاتصال، ايضاحا عن التطورات الميدانية والعسكرية المتسارعة في جبهات الضالع، والروح المعنوية العالية للابطال الميامين في مواصلة التقدم حتى دحر مليشيات الانقلاب من بقية المناطق التي لازالت تسيطر عليها.. معربا عن تقديره لدولة رئيس الوزراء ومتابعته للتطورات الميدانية في مختلف الجبهات وما تبديه الحكومة من حرص على دعم المقاتلين حتى تحقيق النصر الكامل والمؤازر على الانقلاب.