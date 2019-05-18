الانتقالي يعقد لقاءً تشاورياً مع نخبة من أكاديمي جامعة عدن

عقد مساء امس الجمعة بمقر القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن، لقاءً تشاورياً جمع قيادات من المجلس ونخبة من الأكاديميين بجامعة عدن.

وجرى خلال اللقاء، الذي ترأسه الأستاذ عبدالرحمن شيخ، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي والدكتور عبدالناصر الوالي، رئيس القيادة المحلية بانتقالي العاصمة عدن، نائب رئيس لجنة الإغاثة والاعمال الإنسانية بالمجلس، تبادل الأراء حول جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهمية المشتركة.

كما تطرق اللقاء ايضاً الى الترتيبات الجارية لأقامة الأمسية الرمضانية الموسعة للأكاديميين في الجامعة والتي من المقرر عقدها يوم الخميس القادم 23 مايو 2019م الموافق للثامن عشر من شهر رمضان الفضيل .

حضر اللقاء الأستاذ عصام عبده علي، نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن ، والإستاذ احمد علي إبراهيم، رئيس الإدارة التنظيمية بانتقالي عدن.