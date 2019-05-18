قيادي منشق يكشف أسراراً جديدة عن ميليشيا الحوثي الإنقلابية

كشف قيادي منشق، أسراراً جديدة وخطيرة عن ميليشيا الحوثي الإنقلابية، والتي قال أنها ليست سوى فئة باغية تنفذ أجندة إيران لنشر الفوضى في اليمن .

وبحسب صحيفة الخليج الإماراتية، فإنه بعد احتجاز قسري استمر ما يزيد على أربعة أشهر، أطلقت ميليشيات الحوثي سراح «ن. أ. خ.» أحد القيادات المنشقة حديثاً عن الجماعة والذي تمكن بعد رحلة محفوفة بالمجازفة من مغادرة العاصمة صنعاء والوصول إلى محافظة مأرب الحدودية المحررة بهدف الالتحاق بقوات الشرعية .

وتعرض «ن. أ. خ.» خلال فترة احتجازه القسري في أحد السجون السرية للحوثيين بصنعاء لصنوف من التعذيب المروع الذي تجاوز مجرد الركل والصفع المهين والضرب المبرح بالهراوات وأعقاب البنادق إلى الصعق المتكرر بالتيار الكهربائي والحرمان من النوم والإجبار على الوقوف على قدم واحدة لفترات طويلة.

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وكشف القيادي الحوثي المنشق حديثاً في تصريح ل«الخليج» عن مصرع العديد من المعتقلين من عناصر الميليشيات والقيادات الميدانية الذين رفضوا تنفيذ أوامر من قبيل التوجه الى جبهات استنزاف تتضاءل فيها فرص النجاة جراء كثافة الضربات الجوية والافتقاد لأي امتيازات نسبية ميدانية، مشيراً الى أن جبهة الضالع، التي شهدت تصعيداً غير مسبوق من قبل الحوثيين تمثل إحدى أبرز جبهات الاستنزاف المثيرة لمخاوف وتوجسات الكثير من مقاتلي وقيادات الميليشيات.

ولفت القيادي الحوثي المنشق، إلى أن رفض قيادة الجماعة المتمردة لمساعي التهدئة في الحديدة ونصائح قيادات ميدانية بالانسحاب من جبهة الضالع للحد من الخسائر الفادحة التي تتكبدها الميليشيات دفع العديد من المجندين الذين تم الزج بهم بشكل قسري إلى هاتين الجبهتين إلى الفرار وأن حالات الهروب تصاعدت خلال الفترة الأخيرة لتشمل قيادات ميدانية.

وأكد القيادي الحوثي المنشق أنه غادر العاصمة صنعاء بشكل سري للوصول إلى محافظة مأرب بهدف الالتحاق بقوات الشرعية، معتبراً أن رغبته في الانضمام إلى صفوف الجيش الوطني تنطلق من دوافع ذاتيه فرضتها قناعته المتأخرة بأن جماعة الحوثي ليست سوى «فئة باغية» وأنها تستغل الشباب المعدم والمغرر بهم للدفع بهم كوقود لحرب مستعرة، لا تخدم مصالح اليمن وإنما أجندة إيرانية تستهدف نشر الخراب والفوضى وإشعال الفتن.