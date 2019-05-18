وزير الأوقاف الأسبق يشكر مشائخ الصحوة على اعترافهم

وجه الدكتور فؤاد عمر بن الشيخ أبوبكر وزير الاوقاف السابق عضو مجلس الشورى شكره الى الدكتور عايض القرني على الإعتراف والإعتذار عن سلبيات مرحلة الصحوة.

وقال عضو مجلس الشورى لقد افنيتم اعمار الشباب في صراعات مع الوهم وذهبتم بهم الى المحارق، ومزقتم الامة وجعلتم للكافرين عليها سبيلا.

كما وجه أيضا شكره الى الشيخ الحجوري على صراحته واعترافه أن التمويل والاموال التي تدفع للكثير من الدعاة باسم الدعوة انما هدفها القيام بمهام استخباراتية لصالح دول وسياسات وليست للدين.

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وأضاف قائلا قد سمعنا تصريحات قادة دول التمويل بان مايسمى بالجهاد الافغاني ضد الروس جاء بطلب من الدولة العظمى اي لعبة سياسية لصالح الغرب، وننتظر مزيدا من الاعترافات و كشف الاوراق، فالحسرة على الاعمار التي فنيت ومن رضي بنفسه من الدعاة والشيوخ ان يكون اداة للتنفيذ مقابل حفنة من المال والان قد عادت الى قواعدها سالمة.

وتساءل عضو مجلس الشورى قائلا هل سنسمع في القريب العاجل اعترافات من بعض قادة الصحوة الذين ارسلوا لحضرموت بعد قيام الوحدة اليمنية؟ وبالاخص للمكلا والشحر والغيل وتريم للقيام بمهام التمزيق والتفريق والتشكيك لما عليه مدرسة حضرموت الوسطية والاعتدال واشغال شباب حضرموت بصراعات وملئوا قلوبهم كراهية وانتقاما؟.

وأوضح انه بعد ان اعترف الممول واعتذر شيوخ الصحوة لمخالفة الكتاب و السنة واجماع الامة، هل سنسمع منهم اعتذارا للشعب الحضرمي عن الجرائم التي ارتكبوها ضد المجتمع و الشباب ؟