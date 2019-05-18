ماذا قال هاني بن بريك عن إجتماع قيادات المقاومة الجنوبية المرتقب ؟

أكد نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، على أهمية إجتماع قيادات المقاومة الجنوبية المرتقب الذي دعا عليه رئيس المجلس، اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الأعلى للمقاومة .

وقال بن بريك في تغريدات له بتويتر، "أقول عن اجتماع قيادات المقاومة الجنوبية الذي دعا له سيدي الرئيس القائد الأعلى لكافة قوات المقاومة الجنوبية لاتصغوا للإعلام المضاد لكل ماهو جنوبي والساعي لتفكيك المقاومة الجنوبية وقيادتها السياسية الممثلة بالمجلس الانتقالي وبأقلام جنوبية سيحرصون لتشويه الاجتماع والتقليل من شأنه" .

واضاف "سيحرصون في مجالسهم وكتاباتهم أن يقنعوا المتابع بجدول عمل معين للاجتماع ويرفعون السقف فيه ما لم فإن هذا الاجتماع بيع وهم وضحك على الناس، سيعملون على خلخلة الاجتماع بتصيد أي قائد ممن حضر ليوقعوه في أي شي يستغل لضرب الاجتماع" .

وتابع ساخراً "سنقرأ بينما أنا منهمك في عملي جاءني اتصال مفاجئ" .

ودعات اللواء الزبيدي إلى إجتماع عاجل لقيادات المقاومة الجنوبية قبيل تحقيق الإنتصار الذي تحقق على الميليشيات الإنقلابية الحوثية والمتمثل بإعلان قعطبة مدينة محررة .