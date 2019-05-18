الإمارات تدشن مشاريع صحية في بعض مديريات ساحل حضرموت

شهدت مديرية الريدة و قصيعر بمحافظة حضرموت أمس الخمس، إجراءات استلام وتسليم المواقع لتنفيذ المشاريع المقره بمستشفى الريدة الشرقية، و المركز الصحي بقصيعر لتدشين العمل فيها بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه الاتفاقية التي نصت على ترميم و تأهيل وصيانة مستشفى الريدة الشرقية و المركز الصحي بقصيعر، في إطار الجهود الداعمة و المتواصلة التي تقدمها دولة الإمارات الشقيقة ، بتوجيهات من القيادة الإماراتية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية ودعم مشاريع البنية التحتية بمحافظة حضرموت.

ويشمل المشروع في مستشفى الريدة الشرقية بناء قسم الأمومة و الطفولة وأقسام الترقيد ، ترميم وتأهيل قسم الطوارئ والمختبر والعمليات و ترميم وتأهيل قسم العيادات التخصصية وقسم الأشعة.

كما اشتمل المشروع في المركز الصحي بمدينة قصيعر على إعادة تأهيل الموقع العام للمركز الصحي و بناء الدور الأول لقسم العيادات التخصصية، و بناء قسم العمليات وترميم وتأهيل قسم الأمومة و الطفولة وقسم الطوارئ و ترميم وتأهيل مبنى المركز الصحي القديم.