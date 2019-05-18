الهلال الأحمر الاماراتي توزع 50 طنا من المساعدات الاغاثية في شبوة

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال الأسبوع الماضي 50 طنا من المساعدات الانسانية الإضافية لعدد من مديريات محافظة شبوة استفاد منها اكثر من 8808 فردا من الأسر الفقيره والمحتاجه شملت الاحتياجات الأساسية من المواد التموينية الضرورية وذلك في إطار استمرار البرنامج الإنساني الذي تقوم به الهيئة ضمن سلسلة من حملات الدعم الإنساني في محافظة شبوة.

وأوضح محمد سالم الجنيبي مدير الشؤون الإنسانية للهلال الأحمر الإماراتي باليمن أن فريق الهئية المتواجد في محافظة شبوة قام بتوزيع 1420 سلة غذائية من المساعدات الانسانية تحتوي على المكونات الرئيسية للغذاء على ذوي الدخل المحدود في مديريات مرخة العليا ومناطق البدو الرحل بمديرية عتق وذوي الدخل المحدود بمديرية نصاب بمحافظة شبوة ونجح بالوصول إلى مناطق نائية مكتظة بالسكان تعاني الأسر فيها من وضع إنساني ومعيشي صعب حيث اسهمت مساعدات “الهلال” في التخفيف من معاناة الأسر والأهالي.

وأكد الجنيبي أن المساعدات تأتي كرسالة محبة من الشعب الإماراتي يقدمها الفريق الإنسانـي والإغاثي الإماراتي إلى جميع شرائح الشعب اليمني كجزء من الواجب الإنساني في ظل الظروف الراهنة.. مشيرا إلى أن فريق الإغاثة ينسق جهوده مع عدد من الجمعيات والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية لتقديم برامج انسانية وإغاثية تلبي احتياجات الساحة اليمنية.