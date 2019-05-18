الصحة العالمية تسلم مراكز الغسيل الكلوي بحضرموت مستلزمات طبية

تسلمت مراكز الغسيل الكلوي بوادي حضرموت والصحراء محاليل ومستلزمات طبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية. وأوضح مدير عام مراكز الكلى بحضرموت الوادي والصحراء أن المحاليل والمستلزمات الطبية تشمل تسعة آلاف جلسة غسيل كلوي سيستفيد منها مرضى الفشل الكلوي والمراكز على مدى ثلاثة شهور.

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