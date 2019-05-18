وفد الهلال الأحمر يتفقد مرضى مستشفيات اليمن

يواصل ممثلو الهلال الأحمر الإماراتي في عدن، زياراتهم الميدانية للاطلاع على أحوال المرضى، وبعض الحالات الإنسانية التي تحتاج الدعم والمساندة، وذلك بهدف تقديم يد العون إليهم ومساندتهم.

وضمن تلك الزيارات زار ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بعدن سلطان الشامسي عدداً من المرضى والجرحى الذين يرقدون في قسم العظام بمستشفى الجمهورية.

وخلال الزيارة اطلع الشامسي على أحوال المرضى وقدم لهم الهدايا العينية، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

وأشار الشامسي إلى أن هذه الزيارة جاءت ضمن المبادرات الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات في اليمن خلال شهر رمضان المبارك ومنها عيادة المرضى ورفع معنوياتهم.

كما قام ممثلو الهلال الأحمر الإماراتي بزيارات مشابهة خلال الفترة الماضية لتوزيع المساعدات على المرضى في مستشفيات عدة بعدن.

ارتياح واسع

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وفي لفتة إنسانية كريمة زار وفد من الهلال الأحمر الإماراتي أسرة مكونة من الزوج والزوج وأربعة أولاد معاقين في منطقة القلوعة بعدن.

ولاقت هذه الزيارة ارتياحاً واسعاً لدى الأسرة ومن قبل الجيران وكل أهالي منطقة القلوعة، لاسيما وأن رب الأسرة طريح الفراش وأولاده الأربعة من المعاقين ولا يستطيعون الحركة.

وتتكون الأسرة من 7 أشخاص، 4 أولاد معاقين وبنت واحدة إلى جانب الأب والأم؛ وهم من الأسر الأشد فقراً واحتياجاً في المنطقة.

وقدم الهلال الإماراتي مساعدة كبيرة للأسرة في إطار أعماله الخيرية التي ينفذها خلال شهر رمضان؛ كما تكفل بتقديم كل أوجه العلاج والرعاية للأسرة وسط ترحاب وارتياح شعبي كبير لهذا الدور الإنساني النبيل من دولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر عن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي كثفت نشاطها في رمضان، وذلك من خلال التوسع في توزيع السلل الغذائية والوصول إلى كل المحتاجين في المحافظات المحررة، بالإضافة إلى توزيع مشروع إفطار صائم على مخيمات النازحين في عدن ولحج والساحل الغربي.