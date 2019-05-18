برنامج الغذاء العالمي يدعو إلى فتح ممر آمن لوصول الغذاء إلى اليمن

دعا برنامج الغذاء العالمي إلى حرية الوصول دون قيود إلى جميع أنحاء اليمن، وذلك لتوفير الغذاء لنحو 12 مليون شخص.

كما دعا إلى تسهيل عمل البرنامج الذي نجح حتى الآن في تفادي وقوع مجاعة في اليمن. وأوضح المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي ارفيه فيرهوسل في تصريح له أن الفريق التقني التابع للبرنامج والمتواجد في مطاحن البحر الأحمر في الحديدة، أحرز تقدماً في إصلاح الصوامع ومعدات طحن الحبوب، وأن الفريق سيبدأ في تبخير القمح المخزون هناك خلال الأيام المقبلة ونقله إلى الأشخاص الذين في أمس الحاجة إليه.

القمح

وأضاف أن المخازن تحتوي على 51 مليون طن من القمح قد تكفي لإطعام 3.7 ملايين شخص لمدة شهر، داعياً إلى فتح ممرات آمنة ومستمرة إلى مطاحن البحر الأحمر القريبة من خط المواجهة المضطرب، من أجل إكمال هذه العملية بكفاءة. جنيف