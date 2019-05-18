شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: إعلان جديد من شركة الغاز بصنعاء، (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر الحوثيون إعلان جديد بأسعار الغاز للسيارات والباصات. وقالت الشركة اليمنية للغاز إنها خصصت 45 طرمبة لتموين السيارات بالغاز ابتداء من يوم غدِ السبت بسعر 265 ريال للتر الواحد والدبة بسعر 5,300 ريال.

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