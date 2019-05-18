شكرا لقرائتكم خبر عن اخر اسعار صرف الدولار والسعودي في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اخر اسعار صرف الدولار والسعودي في صنعاء وعدن الدولار الامريكي شراء: 537 ريال. الريال السعودي شراء: 141.30 ريال

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