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هام للمغتربين على ارض المملكة الكشف عن سعر الحصول على الاقامة الدائمة والمميزة لمره واحدة فقط

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة سعودية اليوم الجمعة عن كلفة رسوم الإقامة المميزة التي تم إقرارها الاسبوع الجاري في المملكة العربية على المستويين الدائم والسنوي.

وقالت مصادر مطلعة أن رسوم «الإقامة المميزة» ستحدد بنحو 100 ألف ريال (26،6 ألف دولار) سنوياً، في حين ستطرح خدمة الحصول عليها بشكل دائم برسم يصل إلى 800 ألف ريال (213،28 ألف دولار)، وفق عكاظ .

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 وبحسب المصادر ، يرجح أن تتيح «الإقامة المميزة» الفرصة للراغبين من كل الجنسيات التي تربطها علاقات بالمملكة بالإقامة الدائمة أو المؤقتة، ستضمن العديد من المميزات، والاستفادة من خدمات عدة تقدم لهم ولعائلاتهم.

ويتوقع أن تعمل الجهات المختصة على منح عدد من الكفاءات المميزين خصوصا في التخصصات النادرة «إقامة مميزة»، وذلك للاستفادة منهم. 

يذكر أن النظام الجديد يهدف إلى منح المستفيدين منه فرصة التمتع بخدمات تقدم للمواطن كامتلاك العقار، والانتفاع منه من خلال الاستئجار، وخدمات التعليم، والصحة، وجميع المرافق، وفق الأنظمة المرعية في المملكة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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