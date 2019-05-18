شكرا لقرائتكم خبر عن هام للمغتربين على ارض المملكة الكشف عن سعر الحصول على الاقامة الدائمة والمميزة لمره واحدة فقط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة سعودية اليوم الجمعة عن كلفة رسوم الإقامة المميزة التي تم إقرارها الاسبوع الجاري في المملكة العربية السعودية على المستويين الدائم والسنوي.

وقالت مصادر مطلعة أن رسوم «الإقامة المميزة» ستحدد بنحو 100 ألف ريال (26،6 ألف دولار) سنوياً، في حين ستطرح خدمة الحصول عليها بشكل دائم برسم يصل إلى 800 ألف ريال (213،28 ألف دولار)، وفق عكاظ .

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وبحسب المصادر ، يرجح أن تتيح «الإقامة المميزة» الفرصة للراغبين من كل الجنسيات التي تربطها علاقات بالمملكة بالإقامة الدائمة أو المؤقتة، ستضمن العديد من المميزات، والاستفادة من خدمات عدة تقدم لهم ولعائلاتهم.

ويتوقع أن تعمل الجهات المختصة على منح عدد من الكفاءات المميزين خصوصا في التخصصات النادرة «إقامة مميزة»، وذلك للاستفادة منهم.

يذكر أن النظام الجديد يهدف إلى منح المستفيدين منه فرصة التمتع بخدمات تقدم للمواطن كامتلاك العقار، والانتفاع منه من خلال الاستئجار، وخدمات التعليم، والصحة، وجميع المرافق، وفق الأنظمة المرعية في المملكة.