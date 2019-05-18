شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقيقة القرار الملكي السعودي والمتضمن أقالة قائد القوات الجوية وقيادات اخري واحالتهم للتحقيق بعد حادثة الضربات الجوية الخاطئه في "صنعاء".؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفت وزارة الإعلام السعودية بيانا مزورا منسوبا للديوان الملكي، ونص على إقالة الفريق/ تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية السعودية وإحالته للتحقيق العسكري.

ونشرت وزارة الإعلام السعودية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نسخة من البيان المزور المنسوب للديوان الملكي ويحمل توقيع مزور، محذرة من تداوله.

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من جهته، نفت القيادات السعودية في تصريحات لها اليوم، توقيعها على أي بيان بهذا الخصوص.

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد نفت سابقا شائعة كثيرة مماثله لهذه الشائعه،

وقد أثار البيان دهشة وصدمة كبيرة ما أدى إلى صدور نفي رسمي من وزارة الاعلام التى أدلت بتصريح للقنوات السعودية الرسمية،