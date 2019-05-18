شاهد ..لحظة مقتل قيادي حوثي كبير في معارك الضالع ( الأسم)

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عدن - ياسمين التهامي - لقى قيادي حوثي بارز امس الجمعة 17 مايو 2019 م مصرعة في المواجهات التي دارت بين قوات الشرعية ومليشيات الحوثي الانقلابية أثناء تحرير مدينة قطعبة في محافظة الضالع جنوبي اليمن. وذكرت مصادر عسكرية أن القيادي الميداني البارز في ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعو أبو «البراء المداني» قد لقى مصرعه اليوم بنيران قوات الشرعية بمحافظة الضالع.

وتمكنت قوات الشرعية اليوم الجمعة من تحرير عدد من القرى والمناطق الاستراتيجية بمحافظة الضالع بما فيها مدينة قعطبة بالكامل، بعد هجوم واسع من عدة محاور.

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