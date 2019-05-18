شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل القاسم : يصف من يؤيد عبدالملك الحوثي... بهذه الكلمات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الدكتور فيصل القاسم مقدم برنامج الاتجاه المعاكس عبر قناة الجزيرة القطرية في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه محرر "الخليج 365" من يؤيد حثالات الحوثي في اليمن كمن يؤيد حثالات داعش في سوريا والعراق...باختصار شديد.

وأختتم منشوره بالقول سلبود بن عاتل الخيشي الخامس عشر

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