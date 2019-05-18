شكرا لقرائتكم خبر عن لليمنيين بالمملكة... الكشف عن رسوم الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية أرقام باهضة لإقامة بمميزات غير مسبوقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عن تقدير الرسوم للإقامة المميزة ، والتي ستحدد تقريباً بنحو مبلغ 100 ألف ريال سعودي ، مايعادل 26،6 ألف دولار سنوياً .

كما ستطرح خدمة الحصول عليها بشكل دائم برسوم قد تصل إلى مبلغ 800 ألف ريال سعودي ، مايعادل 213،28 ألف دولار.