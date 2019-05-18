شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حدث لأبو علي الحاكم ومهدي المشاط المتهم الأول؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت انباء من العاصمة صنعاء عن مصادر مقربة من الحوثيين أن مهدي المشاط استدعى قيادات عسكرية رفيعة ظهر الجمعة وعقد اجتماع امتد حتى بعد المغرب والفطور.

وذكرت الانباء بأن أبو علي الحاكم رفض الحضور على الرغم من وصول مرافقي مهدي المشاط إلى منزله لإبلاغه بالاجتماع بعد تعذر الاتصال به.

وأضافت "أن المشاط حمل ابو علي الحاكم مسؤولية الهزيمة في جبهات الضالع لكونه هو المشرف عن تلك الجبهات بناء على توجيهات عبدالملك الحوثي شخصيا، ووجه بإيقافه.