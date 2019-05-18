شكرا لقرائتكم خبر عن من هي القبائل التي هاجمت منزل القيادي الحوثي عبدالحافظ السقاف في العاصمة صنعاء ولماذا؟ "تفاصيل تكشف لأول مرة" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة أن مسلحين حوثيين هاجموا فجر الجمعة منزل وحراسة القيادي الحوثي عبدالحافظ السقاف في العاصمة صنعاء وهو المعين من قبل مليشيا الحوثي مديرا لأمن محافظة إب وسط البلاد.
وقالت مصادر إن مجاميع مسلحة من أبناء خولان هاجمت منزل اللواء عبدالحافظ السقاف وتبادلت إطلاق النار مع حراسة المنزل بخلافات بين السقاف وبعض قبائل خولان المدعومين من قيادات حوثية رفيعة بينهم مشرف مليشيا الحوثي في إب صالح حاجب.
وبحسب مصادر فإن السقاف يرفض الإفراج عن بعض أبناء خولان في الوقت الذي يسعى مسلحو خولان وقيادات حوثية الضغط على السقاف من خلال الهجوم على منزله والسعي لاختطاف أحد أقاربه أو أفراد حراسة المنزل للمساومة بهم مقابل الإفراج عن معتقلي خولان.
ولم تعرف طبيعة الخسائر نتيجة الاشتباكات بين المهاجمين وحراسة المنزل في ظل تكتم كبير على الحادثة.. الا ان المؤكد سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
وتأتي هذه الحادثة بعد يوم من هجوم لعشرات المسلحين التابعين لقيادات حوثية عليا على مقر شرطة محافظة إب واقتحامه نتيجة تصاعد حدة الخلافات الداخلية لقيادات الحوثي والتي تزداد نتيجة صراع النفوذ والمناصب داخل الجماعة.
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