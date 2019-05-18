شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد القوات الجنوبية تتمكن من أهم وأخطر معسكر وتسيطر عليه بالكامل والقائد يفجر مفاجأة ويكشف متى ستنتهي المعركة؟ (فيديو وتفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن قائد قوات الحزام الامني في محافظة #الضالع احمد قائد وصول القوات والمقاومة بكافة تشكيلاتها الى ما بعد #قعطبة.

وظهر قائد وسط مدينة قعطبة اليوم في مقطع فيديو ـ تنشره قناة "يمن الغد" على اليوتيوب ـ وهو يعلن تحرير مدينة قعطبة بالكامل وأكد استمرار المعركة مع الحوثيين حتى قطع النفس عن مليشيات الحوثي الإيرانية.

إلى ذلك أكدت مصادر ميدانية تحرير معسكر العللة بالكامل وجميع المواقع المحيطة بالمعسكر شمال غرب قعطبة عقب تحرير واستعادة كامل المدينة وأنحاء مديرية قعطبة اليوم الجمعة 12 رمضان، وتتمركز قوات الجيش والمقاومة الجنوبية الان في المعسكر ومواقعه بعد طرد المليشيات الحوثية من المعسكر.

وأكدت المصادر استعادة كامل العللة بعد أن لاذت المليشيات بالفرار وخلفت جثث قتلاها متناثرة على الطرقات.

وفي جبهة حجر غرب قعطبة أبيدت مجاميع حوثية كانت حاولت التسلل عبر قرية بير قيس إلى موقع حبيل الفلاح وتصدت لهم القوات المشتركة والمقاومة.

وطهرت القوات منطقة الريبي وقتلت العشرات من الحوثيين.

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وتكبدت المليشيات الحوثية هزيمة مذلة والعشرات من القتلى والأسرى في تطهير شامل لمناطق وأنحاء قعطبة حتى المعزوب وحمر وتأمين خط عدن صنعاء ونقيل الشيم.

ومن وسط قعطبة أكد قائد قوات الحزام الأمني وقائد التدخل السريع باللواء الأول صاعقة ملاحقة العناصر الحوثية وفلولها إلى ما بعد قعطبة والضالع حتى قطع النفس عن المليشيات والذراع الإيرانية.

وبارك اللواء الركن هادي العولقي قائد محور الضالع لكل المقاتلين النصر الذي تحقق اليوم وتطهير منطقة قعطبة والقرى المجاورة لها ومناطق بير قيس وجوس الجمال وجميع المناطق التي تم تطهيرها من المليشيات لانقلابية وأشاد العولقي بالدور الكبير الذي قدمه الأبطال مثمنا تلك التضحيات ومؤكدا بأن المعنويات القتالية لدى الأبطال سقفها السماء.