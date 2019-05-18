شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور .. جثث جنود من لواء الصيادي المنضمين للحوثيين متناثرة في شوارع قعطبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرة صحيفة"الأمناء" صور لجثث عدد من الجنود التابعين للواء الصيادي الذين انضموا للمليشيات الانقلابية وهي متناثرة في شوارع مدينة قعطبة عقب تطهيرها من قبل القوات الجنوبية اليوم الجمعة .

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