شكرا لقرائتكم خبر عن قناة المسيرة تعلن عن اغتيال "المشاط" برصاصة غادرة من "المداني" (قيادي حوثي) والجماعة تعتبره امر كارثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت قناة المسيرة ان مهدي عبد الله حسين المشاط لقي مصرعه برصاصة خاطئة من احد اقارب عبد الملك الحوثي ويدعى يحيي المداني .

وكشفت القناة التابعة للحوثيين ان الشاب مهدي المشاط كان مع صديقه يحيي يعبثان بالسلاح حين انطلقت رصاصة غادرة لتصيب المشاط في راسه وتصرعه على الفور.

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وبينت القناة ان صديقه يحيى انهار وتم اسعافه بعد الحادث الذي اودى بحياة صديقه مهدي البالغ من العمر 17 عاما فقط .

واعلنت القناة ان ما حدث هو امر كارثي ورفعت التعازي لأسرة المشاط.