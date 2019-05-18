شكرا لقرائتكم خبر عن اول رد فعل لــ طارق صالح على إنتصارات "قعطبة".. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علّق نجل شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح وقائد «المقاومة الوطنية» العميد طارق محمد عبدالله صالح، اليوم الجمعة 17 مايو 2019 م على الانتصارات التي حققتها قوات الشرعية فجر اليوم في مدينة قعطبة شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال«طارق صالح» في منشور على حائطه بموقع تويتر “جمعتكم مباركة أيها الأحرار في كل الجبهات يا رجال الرجال”

وتابع قائلاً: «انتم وحدكم من يخطون بدمائهم ملامح النصر والتخلص من كهنوت العصر مدعيين الحق الإلهي لهم باستعباد الناس بعيدا عن قيم ومبادئ دين الرحمة والمغفرة والمساواة، الله أكبر فوق كيد المعتدي»

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وكانت قوات الجيش الوطني، قد شنت هجوما واسعا، فجر اليوم الجمعة من أربعة محاور على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية قعطبة، ومنطقة مريس.

وذكر موقع الجيش الوطني “سبتمبر نت” ان الهجوم أسفر عنه تحرير مناطق استراتيجية واسعة منها قرى “العبارى”، و”جوس الجمال”، و”حبيل السلامة”، و”معزوب عامر”، و”الأبحور”، الخط الدائري غربي مدنية قعطبة، بالإضافة الى تطهير المدينة من جيوب المليشيا الحوثية.