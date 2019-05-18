هجوم مسلح على إدارة أمن محافظة إب بسبب خلافات بين قيادات حوثية

هاجم مسلحون حوثيون مبنى إدارة أمن محافظة إب (وسط اليمن)وقاموا بإطلاق أعيرة نارية على حراسة المبنى.



وقالت مصادر خاصة، لمراسل" يمن شباب نت" إن مسلحين حوثيين بزعامة ابو مالك الصقري وابراهيم الشامي مدير مكتب ابو كاظم ـ المشرف الأمني للحوثيين في إب ـ ومحمد الشيخ نائب مدير البحث سابقا، هاجموا مبنى إدارة الأمن في ساعة مبكرة من فجر امس الخميس.



وتأتي الحادثة في طل الصراع بين أطراف داخل المليشيا الانقلابية، طرفها الأول، مدير أمن إب "عبد الحافظ السقاف" والطرف الثاني القيادات الميدانية والمشرفين الأمنيين الحوثيين الذين سعى "السقاف" إلى إلغاء مهامهم ودمجهم في الأمن في مواقع مختلفة وفق مراقبين.



وتشير المعلومات إلى أن الصراع القائم يغديه ويدعمه مشرف الحوثيين في المحافظة والمعين وكيلاً للمحافظة لشؤون الأمن والدفاع "صالح حاجب".



وتأتي هذه الحادثة بعد نحو أسبوع من تمرد مسلح قاده "ابو عطان" في مديرية المخادر ضد قرار إقالته من منصب مدير أمن المديرية، قبل أن يتم احتواء الموقف لاحقاً بتنفيذ القرار الصادر عن السقاف.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسلطات الانقلابين، صراع نفوذ بين القيادات الحوثية الميدانية والقيادات الأمنية الشكلية انعكست سلباً على المشهد الأمني في المحافظة وأدت إلى انتشار واسع للجرائم الجنائية والانتهاكات الأمنية.