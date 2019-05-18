اخبار الخليج / اخبار اليمن

هجوم مسلح على إدارة أمن محافظة إب بسبب خلافات بين قيادات حوثية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

هجوم مسلح على إدارة أمن محافظة إب بسبب خلافات بين قيادات حوثية

إب: يمن شباب نت - خاص

الجمعة, 17 مايو, 2019 - 02:21 صباحاً

[ مقر ادراة الامن في محافظةإب ]

هاجم مسلحون حوثيون مبنى إدارة أمن محافظة إب (وسط اليمن)وقاموا بإطلاق أعيرة نارية على حراسة المبنى.
 
وقالت مصادر خاصة، لمراسل" يمن شباب نت" إن مسلحين حوثيين بزعامة ابو مالك الصقري وابراهيم الشامي مدير مكتب ابو كاظم ـ المشرف الأمني للحوثيين في إب ـ ومحمد الشيخ نائب مدير البحث سابقا، هاجموا مبنى إدارة الأمن في ساعة مبكرة من فجر امس الخميس.
 
وتأتي الحادثة في طل الصراع بين أطراف داخل المليشيا الانقلابية، طرفها الأول، مدير أمن إب "عبد الحافظ السقاف" والطرف الثاني القيادات الميدانية والمشرفين الأمنيين الحوثيين الذين سعى "السقاف" إلى إلغاء مهامهم ودمجهم في الأمن في مواقع مختلفة وفق مراقبين.
 
وتشير المعلومات إلى أن الصراع القائم يغديه ويدعمه مشرف الحوثيين في المحافظة والمعين وكيلاً للمحافظة لشؤون الأمن والدفاع "صالح حاجب".
 
وتأتي هذه الحادثة بعد نحو أسبوع من تمرد مسلح قاده "ابو عطان" في مديرية المخادر ضد قرار إقالته من منصب مدير أمن المديرية، قبل أن يتم احتواء الموقف لاحقاً بتنفيذ القرار الصادر عن السقاف.
 
وتشهد محافظة إب الخاضعة لسلطات الانقلابين، صراع نفوذ بين القيادات الحوثية الميدانية والقيادات الأمنية الشكلية انعكست سلباً على المشهد الأمني في المحافظة وأدت إلى انتشار واسع للجرائم الجنائية والانتهاكات الأمنية.

كلمات مفتاحية :
مشاركة الصفحة:
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هجوم مسلح على إدارة أمن محافظة إب بسبب خلافات بين قيادات حوثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا