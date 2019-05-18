شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة واضحة للقيادي الحوثي ‘‘المداني’’ بعد مصرعه اليوم في ‘‘قعطبة’’ شاهد كيف أصبح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل القائد الميداني البارز في ميليشيات الحوثي الإيرانية أبو البراء المداني، خلال معارك خاضتها قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية، أثناء تحرير مدينة قطعبة في محافظة الضالع جنوبي البلاد.

ونشر الإعلامي صلاح بن لغبر صورة لجثة المداني مرفقا بها تعليق صورة قائد مليشيا الحوثي في قعطبة المداني مضيفا تم الدعس

وقد تمكنت قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية من تحرير مدينة قعطبة بالكامل، إضافة إلى عدد من القرى شمالي وغربي المدينة، بعد هجوم شامل من 3 محاور.

وتقدمت القوات حاليا في المدينة منذ ساعات الصباح الباكر، الجمعة، وتخوض معارك مع ميليشيات الحوثي الإيرانية، التي أصبحت محاصرة في منطقة الفاخر بالمينة، وفق بيان صادر عن قوات الحزام الأمني.

ونشر ناشطون يمنيون صورا تظهر عشرات الجثث من قتلى الميليشيات الحوثية في الشوارع الشمالية من مدينة قعطبة، ممن قتلوا في معركة تحرير المدينة.

وأعلنت قوات الحزام الأمني الانتصار في معركة تحرير قعطبة، كما أعلنت عن تحرير مناطق الريبي والعبارى ووادي شداد ومساحة تصل إلى 25 كيلومترا شمالي المدينة.

Advertisements

وقالت القوات في بيانها إن الهجوم جاء من 3 محاور، هي حجر وقعطبه ومريس، وبإسناد من قوة دروع وصواريخ المقاومة الجنوبية، وذلك من أجل دحر ميليشيات الحوثي من قعطبة ومحيطها.

وذكر البيان أن قوات الحزام الأمني خاضت معارك ضارية مع الميليشيات المتمردة، تقدمت خلالها باتجاه قعطبه، واقتحمت المدينة بالتزامن مع عملية تمشيط واسعة.

ولا تزال القوات تحاصر معسكر العللة وتشتبك مع ميليشيات الحوثي على في معارك عنيفة، شهدت سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الانقلابيين الحوثيين.

وفر مسلحو ميليشيات الحوثي من مدينة قعطبة على متن عربات عسكرية، بعد خسائر فادحة تكبدوها، نتيجة المعارك على مدار الساعات القليلة الماضية.

وأكدت قوات الحزام الأمني أنها "لن تتهاون مع كل من تعاون مع ميليشيات الحوثي خلال الفترة الماضية"، لا سيما "أولئك الذين تسببوا في قتل وإصابة الكثيرين".