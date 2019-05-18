إقتحام منزل المتمرد الأول على الشرعية الدستورية والثورة والجمهورية في عدن (الأسم والصورة والتفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - هاجمت ميليشيا الحوثي قبل قليل، منزل الذراع الأيمن للرئيس السابق، المتمرد الأول على الشرعية الدستورية في عدن ، العميد عبدالحافظ السقاف بحي حدة في العاصمة صنعاء.

وقال مصدر محلي في تصريح صحفي رصده " المنارة نت " أن عناصر من مليشيا الحوثي الإنقلابية، اشتبكوا بالرصاص مع حراسة منزل المدعو "السقاف" ثم اقتحموا المنزل .

واشار المصدر إلى أن اطلاق النار بين المهاجمين وحراسة المنزل،أستمر قرابة الربع ساعة.

يذكر أن المدعو عبدالحافظ السقاف الذي عينته المليشيا مديرا لأمن محافظة إب، كان من ضمن أوائل المتمردين على الشرعية الدستورية والثورة والجمهورية والوحدة والشرف العسكري ، عام 2015، حيث رفض قرار الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، بتعيينه وكيلاً في وزارة الداخلية وتعيين شخص بديل عنه في قيادة القوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقا) ، وأشعل حرب شرسة في عدن ضد الحكومة الشرعية، أنتهت بسحق عناصره وهروبه إلى المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الإنقلابية.

*قسم الرصد

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