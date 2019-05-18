عاجل : قادمة من عدة محافظات...قوات عسكرية ضخمة تقتحم العاصمة عدن وعيدروس الزبيدي يطلق نداء عاجل الى كل القيادات العسكرية بسرعة التحرك "تفاصيل طارئة "

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عدن - ياسمين التهامي - وصل مساء اليوم قائد اللواء السابع نخبة شبوانية "ماجد لمروق" برفقة عدد من قيادة النخبة الشبوانية إلى العاصمة عدن لحضور الاجتماع المؤسع للقيادات العسكرية بالجنوب ، الذي دعا له الرئيس عيدروس الزبيدي، والمقرر اقامته يوم غداً السبت. وتأتي هذه الزيارة في ظل توافد قيادة الجيش الجنوبي من مختلف محافظات الجنوبي تلبية لنداء اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الاعلى للمقاومة الجنوبية

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