شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــــــــاجـــل..توجيهات رئاسية عسكرية حاسمة .. شاهد ما ورد فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اجرى الرئيس هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً بقائد المنطقة الرابعة اللواء ركن فضل حسن وقائد اللواء 30 مدرع العميد الركن هادي العولقي للوقوف على سير العمليات العسكرية في خطوط التماس مع مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران في محافظة الضالع. وخلال الاتصال، هنأ الرئيس الجميع بهذه الانتصارات والبطولات التي يسطرها الأبطال الاشاوس من حماة الوطن والمقاومة الباسلة ومن خلالهم الى كل القادة والضباط والصف والأفراد في مختلف المواقع وما تحقق من تقدم وانتصارات في منطقة قعطبة وغيرها من المناطق ودحر القوى الإنقلابية على طريق تحرير الوطن والمنطقة من شرورهم وما الحقوه بالمجتمع من أضرار جراء تداعيات حربهم الهمجية على الشعب اليمني وارتدادهم على توافقه واجماعه تنفيذاً لنواياهم المبيتة وأجندتهم الدخيلة على قيمنا ومجتمعنا. وكانت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والحزام الأمني، قد أعلنت، اليوم الجمعة، إحكام السيطرة الكاملة على مدينة قعطبة شمال محافظة الضالع (جنوبي اليمن)عقب هجوم عنيف على ميليشيات الحوثي في مدينة قعطبة من عدة محاور، استمر لعدة ساعات، وتمكنت من السيطرة الكاملة على قعطبة. وحمل الرئيس قائد المنطقة الرابعة وقائد اللواء 30مدرع نقل تحياته إلى القادة الميدانيين والجنود المجهولين والمقاومة الباسلة الذين يقدمون التضحيات ويصنعون الانتصارات المتوالية للقضاء على مشاريع الكهنوت والظلام البغيض وأطماعها المقيتة خدمة لأجندة إيران في اليمن والمنطقة. ووجه رئيس الجمهورية، بضرورة مواصلة الانتصارات وصولاً إلى تحقيق الأهداف الوطنية، مشيداً بجهود ودعم وإسناد قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. فيما عبر اللواء فضل حسن والعميد العولقي عن تقديرهم لحرص فخامة الرئيس على متابعته الدائمة لسير العمليات العسكرية في مختلف الجبهات، انطلاقاً من مسؤولياته الوطنية والإنسانية تجاه وطنه وشعبه. وأكدا ان عزيمة الأبطال من حماة الوطن والمقاومة الشعبية في أعلى درجاتها، وان اكتمال النصر قادم لامحالة لاستعادة الدولة ودحر مليشيا الكهنوت والإنقلاب ومن يواليها. من جانبه أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالاً هاتفياً بقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن للاطلاع على المستجدات الميدانية والانتصارات لتي حققها أبطال الجيش بدعم التحالف. وأشاد نائب الرئيس بما حققه الأبطال من انتصارات ميدانية في قعطبة وغيرها من ميادين الشرف والبطولة بمحافظة الضالع في سبيل دحر اعتداءات ميليشيا الحوثي الانقلابية، معبراً عن شكره وتقديره للأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ومساندة كبيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة لما يقدمونه من دعم مستمر شمل مختلف المجالات. وأكد نائب الرئيس بأن اليمنيون بعزيمتهم ووحدتهم واصطفافهم وبدعم الأشقاء في التحالف قادرون على تحقيق الأمن والاستقرار وردع المشروع الإيراني التخريبي مهما زاد صلف الحوثي وتعنته وجرائمه بحق أبناء الشعب. داعياً الجميع للاصطفاف خلف قيادة الشرعية بقيادة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بما من شأنه استعادة الدولة اليمنية والاتجاه لبناء اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم. وحث نائب رئيس الجمهورية خلال الاتصال على مضاعفة الجهود واليقظة القتالية المستمرة وتفقد أحوال المقاتلين واستكمال المهام المطلوبة. وقدم قائد المنطقة العسكرية الرابعة موجزاً عن سير العمليات العسكرية وما تحقق من إنجازات ميدانية وانتصارات كبدت الميليشيات خسائر فادحة، منوهاً إلى العزيمة القتالية العالية التي يتمتع بها الأبطال في الميدان.

